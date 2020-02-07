الصين: إجراء فحوص طبية لـ12 مليون شخص في ووهان

القاهرة- (وكالات):

بدأت السلطات الصينية إجراء فحوصات طبية لـ12 مليون شخص، هم سكان مدينة ووهان، التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس "كورونا"، للتأكد من عدم وجود أعراض لديهم للإصابة بالفيروس.

السلطات الصينية تبدأ إجراء فحوص طبية لـ12 مليون شخص في ووهانارتفاع حصيلة وفيات فيروس" كورونا" الجديد في الصين إلى 618 شخصا

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" أن عمليات الفحص بدأت صباح أمس الخميس، ومن المقرر أن تشمل جميع سكان المدينة في بيوتهم.

وقد عزلت السلطات الصينية مدينة ووهان منذ أسبوعين عن باقي المدن، في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس "كورونا".

هذا وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في البلاد إلى 636 شخصا، فيما تجاوز عدد المصابين 31 ألف شخص.