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إسرائيل تجدد غاراتها على غزة بعد إطلاق قذيفتي هاون

01:54 ص الخميس 06 فبراير 2020
إسرائيل تجدد غاراتها على غزة بعد إطلاق قذيفتي هاون

إسرائيل تجدد غاراتها على غزة

غزة - (د ب أ):

جددت إسرائيل ليل الأربعاء/الخميس غاراتها على قطاع غزة بعد إعلانها عن إطلاق قذيفتي هاون من القطاع على جنوب أراضيها.

وقالت مصادر فلسطينية إن الغارات استهدفت أراضي زراعية في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وجاء ذلك بعد إعلان مصادر إسرائيلية عن سقوط قذيفتي هاون أطلقتا من قطاع غزة في منطقة مفتوحة في بلدة إسرائيلية محاذية للقطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية وذلك في ظل استمرار التوتر الميداني في قطاع غزة منذ نحو أسبوعين بشكل شبه يومي.

ومساء الأربعاء أعلنت إسرائيل تقليص مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال بحرية بدعوى الرد على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.

إسرائيل إطلاق قذائف هاون قطاع غزة فلسطين
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