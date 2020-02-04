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مقاتلات الجيش الليبي تستهدف آليات عسكرية لقوات الوفاق في منطقة زمزم

06:54 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
مقاتلات الجيش الليبي تستهدف آليات عسكرية لقوات الوفاق في منطقة زمزم

مقاتلات الجيش الليبي

طرابلس - (أ ش أ)

أعلنت شعبة الإعلام الحربي الليبي، اليوم /الثلاثاء/، أن مقاتلات سلاح الجو بالجيش الليبي استهدفت آليات عسكرية تابعة لقوات الوفاق جنوب منطقة زمزم.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي - في بيان نقلته ( بوابة أفريقيا ) الإخبارية - أن سلاح الجو استهدف التشكيلات المسلحة التابعة لمصراتة في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم وتحديداً في الطريق الرابط بين زمزم والجفرة.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أكد أن التشكيلات المسلحة بدأت تستخدم أسلحة فتاكة في الأحياء السكنية.

وقال المسماري، أن الأوضاع في مختلف المناطق العسكرية والتي تمثل 90% من مساحة ليبيا جيدة جدا، وتعمل بشكل طبيعي رغم الحرب.

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مقاتلات الجيش الليبي قوات الوفاق منطقة زمزم

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