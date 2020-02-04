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نقل رئيس بيرو الأسبق إلى المستشفى إثر إصابته بأزمة في التنفس

03:09 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
نقل رئيس بيرو الأسبق إلى المستشفى إثر إصابته بأزمة في التنفس

ألبرتو فوجيموري

ليما-(د ب أ):

نُقل رئيس بيرو الأسبق، ألبرتو فوجيموري، الذي يقضي حكمًا بالسجن، إلى مستشفى بعد إصابته بصعوبات في التنفس، حسبما أعلن طبيبه الاثنين.

وقال الطبيب أليخاندرو أجويناجا، وزير الصحة السابق في بيرو، عبر حسابه على "تويتر"، إن فوجيموري 81 سنة، عولج بالأكسجين في السجن ليل الأحد.

وأضاف أليخاندرو، أن فوجيموري أصبح ضعيفًا للغاية وازرقت شفتيه، وخضع الرئيس الأسبق لفحص برئتيه في عيادة طبية بالعاصمة ليما.

ويقضي الرئيس الأسبق حكما بالسجن لمدة 25 سنة، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأدُين فوجيموري عام 2009 بالمسؤولية المشتركة عن 25 عملية قتل وحادثي اختطاف أثناء حكمه الذي امتد من عام 1990 حتى 2000، كما أدُين أيضًا بعدة قضايا فساد.

ألبرتو فوجيموري ليما بيرو أزمة في التنفس

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