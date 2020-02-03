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مطار مدريد يصاب بالشلل بعد رصد طائرة مسيرة

07:56 م الإثنين 03 فبراير 2020
مطار مدريد يصاب بالشلل بعد رصد طائرة مسيرة

مطار مدريد

مدريد - (د ب أ):

أصيب مطار مدريد بالشلل لنحو ساعة ونصف، وذلك بسبب رصد طائرة مسيرة، في محيط المطار.

وأفادت شركة " Aena" المشغلة للمطار بأنه تم وقف حركة الإقلاع والهبوط في المطار، بعد ظهر اليوم، وتم تحويل 26 طائرة إلى مطارات أخرى، منها مطارات مدينة فالينسيا وبرشلونة و ألكانت وبلد الوليد وسرقسطة.

وحسب الشركة، فإن أجهزة الإنذار أطلقت الإشارة التحذيرية في نحو الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهر اليوم، قبل أن تعود الأمور لطبيعتها في نحو الساعة الثانية و الربع ظهرا.

ولم يتضح بعد بشكل يقيني، ما إذا تم رصد طائرة واحدة أم أكثر.

وأكدت الشركة أنه تم تشكيل لجنة أمنية لتحليل الواقعة، موضحة أن طيارين، على الأقل رصدا حركة الطائرة الموجهة عن بعد.

وأشارت هيئة انير الاسبانية للطيران إلى أن الطائرة المسيرة، بشكل عام، "ليست لعبة، بل جهاز طيران".

في هذه الأثناء حذرت شركة Aena من أن تحليق الطائرات المسيرة بالقرب من أحد المطارات هو سلوك جسيم يمكن أن يعاقب عليه القانون بعقوبة مالية تصل إلى 90 ألف يورو.

يشار إلى أن مطار مدريد يعد أهم مطار في اسبانيا، ومن أهم المطارات الأوروبية، حيث بلغ عدد ركابه قرابة 62 مليون راكب عام 2019.

مطار مدريد مدريد طائرة مسيرة

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