الخطوط الجوية الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى بكين حتى 29 فبراير

وكالات:

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم الاثنين أنها قررت تمديد تعليق رحلاتها إلى مدينتي بكين وشنجهاي في الصين حتى التاسع والعشرين من فبراير، بسببب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت لوفتهانزا، في بيان نقلته وكالة رويترز، أنها ستواصل تشغيل رحلات إلى هونج كونج.

وقالت إن الرحلات إلى مدن نانجينج وشينيانج وقينجداو في الصين سيجري تعليقها حتى الثامن والعشرين من مارس.