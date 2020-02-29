تأجيل قمة زعماء "آسيان" في لاس فيجاس بسبب كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة قررت تأجيل اجتماع قمة زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة آسيان، والذى كان من المقرر أن يعقد فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية منتصف شهر مارس المقبل؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا" المعروف باسم " كوفيد – 19 ".

ونقلت الشبكة عن مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية قوله إن "واشنطن أجرت مشاورات مع شركائها في رابطة آسيان قبيل الإقدام على اتخاذ قرارها الصعب بتأجيل هذه القمة، التي كان من المتوقع أن يشارك فيها الرئيس دونالد ترامب".

وتابع المسئول، الذى رفض الكشف عن هويته انتظارا لإعلان الإدارة الأمريكية في وقت لاحق بشكل رسمي عن هذا التأجيل، أن الإدارة الأمريكية تثمن علاقاتها مع دول آسيان وتتطلع إلى عقد لقاءات أخرى في المستقبل".

وكان السفير الفلبيني لدى واشنطن خوسيه مانويل رومالديز كشف النقاب - أمس - عن أن واشنطن أبلغت سفارات دول آسيان بما فيها سفارته، بتأجيل انعقاد القمة.

وكان ترامب دعا إلى عقد قمة آسيان في لاس فيجاس نظرا لعدم مشاركته في القمة الأخيرة التي عقدت العام الماضي في تايلاند ، وشارك فيها مستشاره للأمن القومي روبرت اوبراين نيابة عنه.