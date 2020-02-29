حقوقي عراقي: مقتل وإصابة 15 في مصادمات بين متظاهرين وقوات أمنية ببغداد

بغداد- (د ب أ):

أعلن عضو في مفوضية حقوق الانسان العراقية، السبت، مقتل متظاهر وإصابة 14آخرين في مصادمات بين القوات الامنية ومتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد.

وصرّح فاضل الغراوي بأن "متظاهرا قُتل وأصيب 14آخرين في التصادمات التي شهدتها ساحة الخلاني يوم أمس الجمعة ومن كلا الجانبين".

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الخامس على التوالي في عدد من المحافظات العراقية من بينها العاصمة بغداد في مشهد غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث أوقع أكثر من 600 قتيل ونحو 27 مصابا للمطالبة بإصلاح العملية السياسية.

ويُنتظر أن يعقد البرلمان العراقي، الأحد، جلسة لحسم قضية المصادقة على الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي.