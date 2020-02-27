روسيا اليوم: تركيا تستهدف طائرات روسية في إدلب

دمشق - (أ ش أ):

أوردت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن عسكريين أتراك أطلقوا النار على طائرات روسية في منطقة إدلب السورية.

وذكرت القناة أن العسكريين الأتراك يستعملون آليات تحمل على الكتف لإطلاق الصواريخ على الطائرات الروسية.

هذا وارتفع عدد قتلى الجنود الأتراك الذين يقاتلون في إدلب بسوريا إلى 20 جنديا. وتشن دمشق مدعومة بضربات جوية روسية هجوما لاستعادة إدلب، آخر معاقل الفصائل المسلحة والجماعات الإرهابية؛ ما أثار أزمة مع أنقرة التي تنشر قوات في المنطقة.