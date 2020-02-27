أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق العمرة سد النهضة الطقس جنازة مبارك أسعار السجائر فيروس كورونا أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

روسيا اليوم: تركيا تستهدف طائرات روسية في إدلب

08:25 م الخميس 27 فبراير 2020
روسيا اليوم: تركيا تستهدف طائرات روسية في إدلب

طائرة حربية روسية

دمشق - (أ ش أ):

أوردت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن عسكريين أتراك أطلقوا النار على طائرات روسية في منطقة إدلب السورية.

وذكرت القناة أن العسكريين الأتراك يستعملون آليات تحمل على الكتف لإطلاق الصواريخ على الطائرات الروسية.

هذا وارتفع عدد قتلى الجنود الأتراك الذين يقاتلون في إدلب بسوريا إلى 20 جنديا. وتشن دمشق مدعومة بضربات جوية روسية هجوما لاستعادة إدلب، آخر معاقل الفصائل المسلحة والجماعات الإرهابية؛ ما أثار أزمة مع أنقرة التي تنشر قوات في المنطقة.

هذا المحتوى من

طائرات روسية إدلب روسيا تركيا

الخبر التالى:

إيطاليا: لا نية لغلق الحدود بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: إصابة 38 مواطنًا في حادث قطار مطروح ولا وفيات