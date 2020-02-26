إغلاق المقاهي والسينما.. العراق يتخذ إجراءات للحد من انتشار كورونا

وكالات

اتخذت السلطات العراقية، عددًا من التدابير والإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، في البلاد، حسبما ذكرت "العربية".

وأمرت السلطات العراقية، بإغلاق أماكن التجمعات العامة، مثل دور العرض السينمائي والمقاهي والنوادي، بدءا من الغد الخميس، حتى 7 مارس المقبل.

كما أصدرت أوامر، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والجامعات العراقية، لمدة عشرة أيام تحسبًا لانتشار فيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة العراقية، بمنع سفر المواطنين إلى الصين وإيران وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، حيث سجلت تلك البلدان إصابات كثيرة بفيروس كورونا الجديد.

أعلنت مديرية الصحة في محافظة نينوى العراقية، عن الاشتباه في إصابة 12 شخصا قادمين من إيران بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن صحة نينوى احتجزت 12 شخصا قادمين من إيران، ومشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وتم وضعهم في الحجر الصحي التابع لمستشفى السلام العام بالموصل.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، فيما أوقفت السلطات العراقية دخول القادمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من كل من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة، وذلك بعد قرارين سابقين بإيقاف دخول القادمين من الصين وإيران.