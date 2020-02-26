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ألمانيا تُعلن إصابتين جديدتين بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 20

08:28 م الأربعاء 26 فبراير 2020
ألمانيا تُعلن إصابتين جديدتين بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 20

فيروس كورونا

شتوتجارت- (د ب أ):

أعلن مستشفى توبينجن الجامعي في شتوتجارت، الأربعاء، إصابة شخصين آخرين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في ولاية بادن فورتمبرج، وبذلك ترتفع حالات الإصابة إلى 20.

وكانت السلطات الصحية في بادن فورتمبرج أعلنت مساء الثلاثاء أول حالة إصابة في الولاية التي تقع جنوب غربي ألمانيا.

فيروس كورونا ألمانيا ولاية بادن فورتمبرج

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