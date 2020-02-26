ألمانيا تُعلن إصابتين جديدتين بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 20

شتوتجارت- (د ب أ):

أعلن مستشفى توبينجن الجامعي في شتوتجارت، الأربعاء، إصابة شخصين آخرين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في ولاية بادن فورتمبرج، وبذلك ترتفع حالات الإصابة إلى 20.

وكانت السلطات الصحية في بادن فورتمبرج أعلنت مساء الثلاثاء أول حالة إصابة في الولاية التي تقع جنوب غربي ألمانيا.