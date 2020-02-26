ألمانيا تُعلن إصابتين جديدتين بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 20
08:28 م الأربعاء 26 فبراير 2020
شتوتجارت- (د ب أ):
أعلن مستشفى توبينجن الجامعي في شتوتجارت، الأربعاء، إصابة شخصين آخرين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في ولاية بادن فورتمبرج، وبذلك ترتفع حالات الإصابة إلى 20.
وكانت السلطات الصحية في بادن فورتمبرج أعلنت مساء الثلاثاء أول حالة إصابة في الولاية التي تقع جنوب غربي ألمانيا.
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