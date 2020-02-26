تركيا : فرض حجر صحي على كافة الوافدين من الصين وإيران

أنقرة- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الأربعاء أن بلاده ستفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على كافة الوافدين إليها من الصين وإيران، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد في هاتين الدولتين.

وقال في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية إنه لم يتم رصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في تركيا، ولكنه لفت إلى أن ذلك لا يعني أن عدوى الفيروس لن تصل إلى البلاد.

وأضاف أن وزارته والجهات المعنية، اتخذت كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" منذ اليوم الأول لظهوره.

وتابع قائلا: "كلما أخرنا دخول الفيروس إلى بلادنا وأصبح الضرر أقل، كان ذلك إنجازًا بالنسبة لنا، وقد أنشأنا مستشفيات ميدانية في المناطق الحدودية لمواجهة تهديد كورونا".

وأوضح أن بلاده ستفرض الحجر الصحي 14 يوماً على كل الأجانب القادمين من الصين، وستطبق ذلك على الوافدين من إيران أيضا.

ولفت إلى أن "من المحتمل وصول الفيروس إلى تركيا، بسبب كثافة انتشاره في الجارة إيران".

وأشار إلى "وجود قناعة عامة لدى منظمة الصحة العالمية وكبرى المراكز الطبية بأن انتشار الفيروس سيتراجع مع ارتفاع درجات الحرارة".