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الكويت تسجل تاسع إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

09:19 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
الكويت تسجل تاسع إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الكويت - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تأكيد الإصابة التاسعة لمواطنة كويتية بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19) حيث انها كانت ضمن القادمين من إيران وهي الأن في الحجر الصحي وبذلك يصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى 9 حالات حتى الآن.

كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في بيان صحفي، في وقت سابق من اليوم، أن هناك 3 إصابات جديدة تم اكتشافهم كانوا من القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.

وقالت إنهم جميعًا بصحة جيدة حيث تم عزلهم في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

فيروس كورونا وزارة الصحة الكويتية إيران الحجر الصحي

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