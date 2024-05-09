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BBC

إعلام إسرائيلي: عدم التوصل لصفقة تبادل يهدد بانهيار حكومة نتنياهو

10:11 م الخميس 09 مايو 2024

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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قالت قناة "كان الإسرائيلية إن عدم التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل "يهدد حكومة الطوارئ بالانهيار".

وأشارت القناة إلى أن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت من تكتل "معسكر الدولة"، سيستقيلان من حكومة الطوارئ، ما سيؤدي إلى انهيارها في حال عدم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى في الوقت القريب.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الخميس لوكالة رويترز، إن الجولة الحالية من المفاوضات في القاهرة بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى انتهت دون حل واضح للخلافات.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستواصل عمليتها في رفح كما هو مخطط لها.

وفي وقت سابق، غادر وفد حركة حماس القاهرة متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة لمزيد من المشاورات مع المكتب السياسي للحركة قبل تسليم الرد على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار والاتفاق على صفقة للتبادل في قطاع غزة.

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