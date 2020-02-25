تركيا تعلن تحييد قيادي في "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

أنقرة- (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية تركية اليوم الثلاثاء بأنه جرى تحييد قيادي من منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر القول إنه تم تحييد "الإرهابي يحيى دومات في عملية مشتركة للقوات المسلحة التركية والاستخبارات الوطنية".

وأوضحت الوكالة أن "القيادي كان التحق بالمنظمة عام 1993 ، وكان المسؤول عن التخطيط للعديد من العمليات الإرهابية، ومن بينها هجوم على مركز للشرطة في ولاية ماردين عام 2016 ".

وأضافت أنه كان مطلوبا على النشرة الحمراء لمنظمة الشرطة الدولية "إنتربول" وكان يقدم "التدريب العسكري والأيدولوجبي للمنظمة الإرهابية في العراق".

تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال حملته الإرهابية ضد تركيا المستمرة منذ أكثر من 30 عاما قتل حوالي 40 ألف شخص.