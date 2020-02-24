وصول أمير قطر في زيارة رسمية لتونس

تونس - (د ب أ)

وصل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى مطار قرطاج الدولي بتونس، مساء اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستمر ليومين بدعوة من الرئيس قيس سعيد.

كانت الرئاسة التونسية، أعلنت أن أمير قطر سيكون مصحوبًا بوفد رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية والمالية.

وقطر أول بلد عربي مستثمر في تونس وحليف داعم للديمقراطية الناشئة في انتقالها السياسي.

وهذه ثاني زيارة رسمية لزعيم دولة أجنبية لتونس منذ استلام قيس سعيد لمنصبه رئيسا للبلاد في أكتوبر الماضي بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.