كورونا يتسبب في تأجيل بداية الدوري بكوريا الجنوبية

برلين- (د ب أ):

أعلنت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، بعد اجتماع طارئ، تأجيل بدء منافسات الموسم الجديد من المسابقة، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19) القاتل المتفشي في الصين والذي جرى تسجيل عدد من المصابين به في كوريا الجنوبية.

وكان من المفترض أن تنطلق منافسات الدوري الكوري الجنوبية يوم السبت المقبل لكن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا دفع المسؤولين لاتخاذ قرار التأجيل.

وشهدت كوريا الجنوبية حتى اليوم الاثنين 800 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة بسببه، حسب ما نشرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، حيث أوضحت أن أغلب الإصابات سجلت في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد.

وكانت الرابطة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي بالفعل تأجيل مباراتي دايجو أمام جانجون إف.سي وبوهانج ستيلرز أمام بوسان آي بارك، لكنها أعلنت اليوم تأجيل موعد بدء الدوري بشكل عام ليشمل جميع المباريات.

كذلك أسفر الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الاثنين عن مطالبة الفرق الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا، بخوض المباريات المقبلة المقررة على ملعبها،بدون حضور جماهيري.

وتأثرت البطولة الآسيوية أيضا بتأجيل مباريات أربعة فرق صينية، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.