زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب الحدود التركية الإيرانية

طهران - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، منطقة الحدود التركية الإيرانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق كيلومترين اثنين، وعند التقاء خط عرض 31ر38 درجة شمالا وخط طول 56ر44 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.