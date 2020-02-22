مصدر سوري ينتقد انزعاج واشنطن من عودة الحياة إلى حلب

دمشق - (د ب أ)

انتقد مصدر رسمي سوري، انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فتح طريق "دمشق - حلب" وعودة مطار حلب الدولي للعمل.

وقال المصدر في تصريح نقلته صفحات، تابعة لوزارة الخارجية السورية، على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت" إن انزعاج الولايات المتحدة من عودة دورة الحياة إلى طبيعتها في حلب مرده إلى الإحباط والشعور بالمرارة نتيجة اندحار مشروعها في سورية المتمثل بنشر الإرهاب والفوضى".

وأوضح المصدر، أن هذا الأمر يشكل في حد ذاته دافعاً للسوريين للاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين وداعميهم حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية من الإرهاب.

وأضاف المصدر "ليس غريباً أن تعرب الإدارة الأمريكية عن الانزعاج من عودة دورة الحياة إلى طبيعتها وفتح طرق المواصلات واستئناف الرحلات الجوية الى مطار حلب الدولي بما يساهم في تخفيف معاناة المدنيين وخاصة أن هذه الخطوات أتت بعد الهزائم المذلة لأدواتها من المجموعات الإرهابية أمام تقدم الجيش العربي السوري وتأمين مدينة حلب بشكل كامل".

وختم المصدر تصريحه بالقول" تظهر التصريحات الأمريكية الأخيرة أن الإدارة الأمريكية فقدت اتزانها ولم تعد تتحلى بأبسط أدبيات التخاطب".

وكان وزير النقل السوري علي حمود أعلن في وقت سابق اليوم إعادة فتح طريق دمشق حلب الدولي بعد سنوات من توقف حركة النقل، فضلا عن إعادة افتتاح مطار حلب الدولي يوم الأربعاء الماضي بعد ثمان سنوات من التوقف .