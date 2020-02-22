أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

برلماني روسي: أمريكا تمهد الطريق لنشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا

03:59 م السبت 22 فبراير 2020
برلماني روسي: أمريكا تمهد الطريق لنشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا

قسطنطين كوساتشيف

موسكو - أ ش أ

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قسطنطين كوساتشيف، أن التدريبات الأميركية ضد ضربات روسية متخيلة لأوروبا، تمهد الطريق لنشر أسلحة أمريكية نووية جديدة في القارة الأوروبية.

وقال كوساتشيف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت: "إن هذه التدريبات تهدف إلى خلق حاجة دائمة للحفاظ على درجة من الخوف في أوروبا من روسيا، باستمرار وعلى مستوى عالٍ".

وأضاف:" إذا أجريت تدريبات على الرد النووي على هجوم للعدو، فأنت تلهم الناس بأن مثل هذا الهجوم محتمل وأنه ليس عليك التفاوض أو توقيع اتفاقيات بشأن الحد من التسلح، وإنما تسليح نفسك".

هذا المحتوى من

Asha
قسطنطين كوساتشيف مجلس الاتحاد الروسي أمريكا أسلحة أمريكية نووية

الخبر التالى:

روسيا تخطط لإطلاق أول قمر اصطناعي لمراقبة المناخ نهاية 2020
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:استعدادات القمة.. الخطيب في مران الأهلي والزمالك "راحة" والحكام "على وصول"