برلماني روسي: أمريكا تمهد الطريق لنشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا

موسكو - أ ش أ

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قسطنطين كوساتشيف، أن التدريبات الأميركية ضد ضربات روسية متخيلة لأوروبا، تمهد الطريق لنشر أسلحة أمريكية نووية جديدة في القارة الأوروبية.

وقال كوساتشيف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت: "إن هذه التدريبات تهدف إلى خلق حاجة دائمة للحفاظ على درجة من الخوف في أوروبا من روسيا، باستمرار وعلى مستوى عالٍ".

وأضاف:" إذا أجريت تدريبات على الرد النووي على هجوم للعدو، فأنت تلهم الناس بأن مثل هذا الهجوم محتمل وأنه ليس عليك التفاوض أو توقيع اتفاقيات بشأن الحد من التسلح، وإنما تسليح نفسك".