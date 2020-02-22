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مقتل 43 شخصًا في أعمال عنف في زامبيا

03:13 م السبت 22 فبراير 2020
مقتل 43 شخصًا في أعمال عنف في زامبيا

أعمال عنف في زامبيا

لوساكا- (د ب أ):

قُتِل 43 شخصا وأصيب 23 آخرون في أعمال عنف في مختلف أنحاء زامبيا، على يد أشخاص يشتبه في مسؤوليتهم عن مهاجمة منازل برذاذ سام.

وصرّح المفتش العام كاكوما للصحفيين في العاصمة لوساكا، السبت، بأن الشرطة تلقت حتى الآن 511 تقريرا عن حوادث لـ"الرش الكيميائي للمواد السامة على الأسر" التي أضرت بـ1687 ضحية.
وتم اعتقال "16 مشتبها بهم"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء، السبت.

وهاجم مثيرو الشغب مراكز شرطة في أجزاء من البلاد، حيث أنهم كانوا يسعون للقصاص بشكل فوري من المشتبه بهم في السجون، طبقا للشرطة، حيث تم احتجاز خمسة أشخاص بسبب التحريض على العنف، ويواجهون اتهامات بالقتل.

وذكر نائب رئيس زامبيا، انونجي وينا أن سلسلة من الهجمات باستخدام غاز ضار تأتي في إطار خطة مدبرة لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وقال وينا للمشرعين أمس الجمعة إن زامبيا، وهي ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا.

أعمال عنف زامبيا لوساكا

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