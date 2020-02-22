أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا السوبر المصري منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

عزل آلاف الأشخاص في كاليفورنيا خوفًا من تفشي كورونا

08:50 ص السبت 22 فبراير 2020
عزل آلاف الأشخاص في كاليفورنيا خوفًا من تفشي كورونا

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):

قررت ولاية كاليفورنيا عزل آلاف الأشخاص خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت اتخذت السلطات الفيدرالية إجراءات إضافية في مواجهة المرض الذي يُخشى أن يتحول إلى وباء.

وقالت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، "إن 7600 شخص عادوا إلى الولاية بعد زيارة الصين أثناء تفشي الفيروس المستجد، طلب منهم عزل أنفسهم في منازلهم هذا الشهر، بينما يحاول مسؤولو الصحة وقف انتشار الفيروس"، موضحة أن الأشخاص عادوا إلى الولايات المتحدة في 2 فبراير أو بعد ذلك، وطلب منهم مراقبة صحتهم، والبقاء في المنزل، والحد من التفاعلات مع الآخرين.

يشار إلى أن الأمريكيين العائدين من مدينة ووهان بؤرة المرض بوسط الصين، تمت إعادتهم في رحلات مستأجرة وحجروا في قواعد عسكرية، وتقوم الولايات المتحدة بنقل المسافرين من الصين إلى أراضيها عبر 11 مطارا، بما في ذلك مطار سان فرانسيسكو الدولي، لضمان حصولهم على الفحص الطبي والرعاية الطبية.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كاليفورنيا السلطات الفيدرالية

الخبر التالى:

سياسية من الخضر تطالب برلين بمزيد من الاهتمام بمحافظة إدلب السورية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجنايات تقضي ببراءة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"