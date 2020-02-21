واشنطن عن تسيير سوريا رحلات جوية من حلب إلى دمشق: وقاحة

القاهرة- (كالات):

علقت الولايات المتحدة على إعادة تسيير الحكومة السورية رحلات جوية من دمشق إلى مطار مدينة حلب بشمال سوريا، واعتبرت ذلك "وقاحة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، عبر "تويتر": "الأسد الذي يسقط البراميل صباحا ومساء على أهالي إدلب يعلن بوقاحة إعادة تسيير رحلات جوية دموية من دمشق إلى مطار المجازر في حلب، هذا ليس ما يحلم به السوريون، إنهم يعيشون في كابوس الموت والدمار".

وهبطت في مطار حلب الدولي، يوم الأربعاء الماضي، أول طائرة ركاب مدنية تابعة لــ"مؤسسة الطيران العربية السورية" لتكون أول رحلة منتظمة تهبط به منذ 8 سنوات.