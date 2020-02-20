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روسيا تؤكد إصابة اثنين من مواطنيها بكورونا على متن "أميرة الماس"

03:55 م الخميس 20 فبراير 2020
روسيا تؤكد إصابة اثنين من مواطنيها بكورونا على متن "أميرة الماس"

روسيا

القاهرة- وكالات:

أعلنت السفارة الروسية في اليابان، الخميس، إصابة اثنين من المواطنين الروس بين ركاب السفينة السياحية "دياموند برنسيس" أو "أميرة الماس" بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة في بيان مقلته قناة روسيا اليوم: "أكد الأطباء بعد الفحص تشخيص حالتين جديدتين بفيروس كورونا، والحالتان لمصابين من الجنسية الروسية، وسيتم نقلهما إلى المستشفى​​​...".

وأعلنت السلطات اليابانية، الخميس، وفاة أول حالتين بالفيروس على متن المحتجزة قبالة ميناء يوكوهاما رهن الحجر الصحي، بعد تفشى الفيروس بين ركابها.

من جهتها، أعلنت إندونيسيا أنها ستقوم بإجلاء 74 شخصا من السفينة، وفي هذا الصدد قال وزير التنمية الإندونيسي مهاجر أفندي، الخميس، إن بلاده "ملتزمة" بإجلاء 74 من مواطنيها من السفينة السياحية دايموند برنسيس التي ظهر فيها كورونا والراسية قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية.

وأضاف الوزير للصحفيين أن الحكومة لا تزال تدرس ما إذا كانت ستعيدهمللبلاد بحرا أم جوا.

وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية أن 4 إندونيسيين من طاقم السفينة دايموند برنسيس أصيبوا بالفيروس، بحسب روسيا اليوم.

وخضعت السفينة المملوكة لشركة "كرنيفال كورب" البريطانية- الأمريكية للملاحة، للحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى ميناء يوكوهاما الياباني في 3 فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونج كونج بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة المئات منهم بـ"كورونا". وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفيات الخاصة في اليابان.

روسيا السفارة الروسية في اليابان سفينة دياموند برنسيس فيروس كورونا

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