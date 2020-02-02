أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

تبون: اتفقت مع الرئيس التونسي على رفض "صفقة القرن"

05:56 م الأحد 02 فبراير 2020
تبون: اتفقت مع الرئيس التونسي على رفض "صفقة القرن"

عبد المجيد تبون

وكالات:

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنه اتفق مع نظيره التونسي، قيس سعيد، على رفض خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، أو ما تعرف بـ"صفقة القرن".

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي، خلال زيارة الأخير الجزائر، اليوم الأحد "أن الجانبين متفقين في جميع قضايا المنطقة".

وتشكل زيارة سعيد إلى الجزائر، أول محطة في الزيارات الرسمية إلى الخارج.

عبد المجيد تبون صفقة القرن تونس قيس سعيد الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

الخبر التالى:

مسؤول يمني: اتفاق السويد أصبح حبرًا على ورق
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اعرف نتيجتك الآن.. تفعيل رابط نتيجة ثانية ثانوي