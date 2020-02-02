تبون: اتفقت مع الرئيس التونسي على رفض "صفقة القرن"

وكالات:

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنه اتفق مع نظيره التونسي، قيس سعيد، على رفض خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، أو ما تعرف بـ"صفقة القرن".

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي، خلال زيارة الأخير الجزائر، اليوم الأحد "أن الجانبين متفقين في جميع قضايا المنطقة".

وتشكل زيارة سعيد إلى الجزائر، أول محطة في الزيارات الرسمية إلى الخارج.