الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إقليم هوبي إلى 294

وكالات:

أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إقليم هوبي إلى 294، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

يواصل فيروس كورونا القاتل الزحف باتجاه العديد من دول العالم، مع تسجيل إصابات في 21 دولة حتى الآن بآسيا وأوروبا وأفريقيا والخليج منذ ظهوره أواخر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، الأمر الذي دفع إلى إعلان "حالة طوارئ صحية عالمية".

ووفق أحدث البيانات الرسمية المُعلنة، حصدت السلالة الجديدة من الوباء الفيروسي القاتل أرواح 294 شخصًا وأصابت 11791 في 31 منطقة على مستوى المُقاطعات الصينية حتى نهاية أمس الجمعة. كما تأكّد تسجيل 13 حالة إصابة في هونج كونج و7 في ماكاو و10 في تايوان.

فيما لا يزال هناك 1795 في حالة حرجة و17988 يُشتبه بإصابتهم بالفيروس. ووُضِع 136,987 شخصا ممن كانوا على اتصال وثيق مع المرضى تحت المراقبة الطبية، بينهم 6509 خرجوا من دائرة المراقبة الطبية الجمعة، فيما لا يزال هناك 118,478 تحت المراقبة الطبية، وفق اللجنة الوطنية للصحة بالصين.