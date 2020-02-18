بدأ تحقيق حول فنان روسي بسبب تسريبه فضيحة جنسية للمرشح لمنصب عمدة باريس

باريس- (د ب ا):

فتح مكتب المدعي العام الفرنسي تحقيقا حول انتهاك الفنان الروسي بيوتر بافلنسكي، للخصوصية، بنشره، على نحو غير قانوني، مقطع فيديو يحتوي على لقطات حميمية لبنيامين جريفو، وهو ما أدى إلى إلغاء حملته الانتخابية كمرشح لمنصب عمدة باريس.

وطلب المدعي العام وضع بافلنسكي تحت إشراف القضاء، مما يعني أنه يمكن الإفراج عن الفنان الروسي ولكن بشروط.

وانسحب جريفو، وهو محل ثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من المنافسة على منصب عمدة باريس يوم الجمعة الماضي بعد نشر مقطع الفيديو، وبعد ذلك بيوم قدم شكوى جنائية للقضاء. وكان جريفو استقال من منصب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية العام الماضي حتى يتمكن من خوض الانتخابات على منصب عمدة باريس.

وبعد انسحاب جريفو من المنافسة، تقدم وزير الصحة أجنيس بوزين وترشح لمنصب العمدة عن حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام".

واعترف بافلنسكي بأنه قام بتوزيع الفيديو.

كما تجري السلطات تحريات عن امرأة لها صلة بتوزيع مقطع الفيديو، ولها علاقة بالفنان الروسي، وتم إلقاء القبض على الاثنين نهاية الأسبوع الماضي.

وبافلنسكي معروف بتصرفاته المتطرفة، وقد قام ذات مرة بحياكة فمه لإغلاقه كمظهر احتجاجي، كما قم بتثبيت كيس خصيتيه على الأرض في الميدان الأحمر بموسكو.