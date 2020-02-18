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ما هي مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح الملوثة؟

02:10 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
ما هي مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح الملوثة؟

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

وقالت دراسة نشرت في دورية "The Journal of Hospital Infection"، إنه تم العثور على فيروس كورونا المستجد على الأسطح المعدنية أو الزجاجية أو البلاستيكية، التي لمسها شخص مصاب، لمدة 9 أيام.

وشددت الدراسة على أهمية تطهير الأسطح بانتظام، مشيرة إلى أن التنظيف بالمنتجات المنزلية قادر على إحداث فارق كبير، إذ يمكن إبطال مفعول الفيروس بتطهير السطح باستخدام الإيثانول (62-71 بالمئة)، و0.5 بالمئة بيروكسيد الهيدروجين أو 0.1 بالمئة هيبوكلوريت الصوديوم، أو استخدام المبيض لمدة دقيقة واحدة.

يشار إلى أن البحث الجديد قام بتحليل 22 دراسة سابقة بشأن فيروس كورونا، والتي يأمل الباحثون أن تساعد في تقديم نظرة ثاقبة على فيروس كورونا الجديد، حسب ما ذكر موقع "سي إن إن هيلث".

وكان وزير الصحة الفرنسي الجديد أوليفيه فيران قد حذر، الثلاثاء، من أن هناك "خطرا كبيرا" لأن يتحول انتشار فيروس كورونا الجديد إلى جائحة.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فالجائحة هي وباء جديد ينتشر على مستوى العالم، وقسمت المنظمة دورة حدوث الجوائح من خلال تصنيف من 6 مراحل، ليصف العملية التي من خلالها الفيروس الجديد من كونه مرض أُصيب به أفراد قلة، إلى نقطة تحوله إلى جائحة.

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