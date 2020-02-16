الجيش السوري: تعطيل وإنزال 5 طائرات مسيرة كانت تستهدف مصفاة حمص

دمشق - (د ب أ):

أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، تمكّن وحداته من تعطيل و إنزال خمس طائرات مسيرة إلكترونياً كانت تحاول استهداف مصفاة حمص.

وذكرت وكالة الأبناء السورية "سانا" اليوم أن مصفاة حمص وعددا من معامل ومحطات الغاز تعرضت في الرابع من الشهر الجاري لاعتداءات "إرهابية" بقذائف من طائرات مسيرة أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية.

وتعاني سوريا من أزمة مواد نفطية بشكل خانق أدى لفقدان الغاز المنزلي من الأسواق وعدم تأمين المواد النفطية لمحطات توليد الكهرباء.