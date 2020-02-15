ميليشيات الحوثي تنشر فيديو لإسقاط مقاتلة التحالف في اليمن

وكالات:

نشرت ميليشيات الحوثي مساء السبت، مقطع فيديو، قالوا إنه للحظة إسقاط مقاتلة سعودية تابعة للتحالف العربي بقيادة الرياض، في أجواء محافظة الجوف شمالي اليمن.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، سقوط مقاتلة من نوع "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف اليمنية.

وذكر المالكي أنه "عند الساعة 23:45 من مساء يوم الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".