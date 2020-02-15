أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والترجي فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن 100 مليون نسمة

الهند تدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية

11:50 ص السبت 15 فبراير 2020
الهند تدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندي رافيش كوما

القاهرة- (وكالات):

دعت وزارة الخارجية الهندية تركيا، إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة رفضها لجميع التصريحات الصادرة عن أنقرة حول الوضع في الجزء الهندي من كشمير، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال الناطق باسم الوزارة، رافيش كومار، في بيان "إن الهند ترفض جميع الإشارات لولاية جامو وكشمير، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الهند. ندعو القيادة التركية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند، وأن تجري تقييما دقيقا للوقائع، بما فيها التهديد الإرهابي الكبير القادم من باكستان، والذي يستهدف الهند والمنطقة".

وتأتي تصريحات كومار بعد أن كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعد أثناء زيارته لباكستان، بالاستمرار في دعم الأخيرة بشأن الخلاف حول إقليم كشمير.

وقال أردوغان إن بلاده ستواصل دعم باكستان والوقوف معها في وجه الضغوط السياسية التي تتعرض لها، مضيفا: "لن ننسى تقاسمهم رغيف الخبز معنا في حرب استقلالنا".

رافيش كومار الخارجية الهندية تركيا كشمير

الخبر التالى:

الصين : إخفاء الإصابة بكورونا عمدا جريمة عقوبتها الإعدام
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال عبر حسابات البريد