الهند تدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية

القاهرة- (وكالات):

دعت وزارة الخارجية الهندية تركيا، إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة رفضها لجميع التصريحات الصادرة عن أنقرة حول الوضع في الجزء الهندي من كشمير، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال الناطق باسم الوزارة، رافيش كومار، في بيان "إن الهند ترفض جميع الإشارات لولاية جامو وكشمير، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الهند. ندعو القيادة التركية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند، وأن تجري تقييما دقيقا للوقائع، بما فيها التهديد الإرهابي الكبير القادم من باكستان، والذي يستهدف الهند والمنطقة".

وتأتي تصريحات كومار بعد أن كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعد أثناء زيارته لباكستان، بالاستمرار في دعم الأخيرة بشأن الخلاف حول إقليم كشمير.

وقال أردوغان إن بلاده ستواصل دعم باكستان والوقوف معها في وجه الضغوط السياسية التي تتعرض لها، مضيفا: "لن ننسى تقاسمهم رغيف الخبز معنا في حرب استقلالنا".