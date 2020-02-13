وزير خارجية موريتانيا: علاقتنا مع الجزائر ممتازة واستراتيجية

الجزائر - (د ب أ)

أكد وزير خارجية موريتانيا، إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الخميس، أن علاقة بلاده مع الجزائر " ممتازة واستراتيجية".

وأشاد ولد الشيخ، في تصريح صحفي بعد استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بما أسماه "العلاقة الاستراتيجية" التي تجمع الجزائر وموريتانيا.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون، استقبل اليوم الخميس، وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي سلمه رسالة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

ووفق المصدر" تبادل(الجانبان)وجهات النظر حول المزيد من التنسيق والتشاور في القضايا المغاربية، وكذلك توسيع مجالات التعاون الثنائي وخاصة في ميادين التكوين المهني والطاقة والتبادل التجاري وتعزيز النقل البري بإتمام إنجاز الطريق الرابط بين مدينتي زويرات وتندوف".

كما لفت أن الوزير الموريتاني شكر الجزائر على " استقبالها الدائم للطلبة الموريتانيين في معاهدها وجامعاتها، وبصفة خاصة على قبولها ترحيل الرعايا الموريتانيين من مدينة ووهان الصينية على نفس الرحلة مع الطلبة الجزائريين ورعايا من تونس وليبيا"، مؤكدا أن ذلك " ترك أطيب الأثر لدى الشعب الموريتاني الشقيق".

وكشفت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس تبون تلقى " دعوة رسمية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لزيارة موريتانيا ورد عليه بدعوة مماثلة لزيارة الجزائر متى سمحت له الظروف بذلك على أن يحدد موعدها بالطرق الدبلوماسية".