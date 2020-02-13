نصرالله: سليماني دعمنا فكريًا وسلّح حزب الله

القاهرة- (وكالات):

قال الأمين العام لحزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله إن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ركز على تسليح حزب الله خلال السنوات الست الفاصلة بين انسحاب إسرائيل في عام 2000 إلى أول مواجهة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006، مُشيرًا إلى أن القيادي الإيراني الراحل ترك أكبر تأثير على التنظيم اللبنانية.

ولفت نصرالله، خلال حوار خاص مع التليفزيون الرسمي الإيرني، إن سليماني ركز على تسليح حزب الله، واصفاً توصُّل حزب الله للقدرات الصاروخية بـ"العملية المعقدة" و"الصعبة".

وفقًا لنصرالله فإن سليماني أصر على التواجد مع حزب الله رغم قدرته على إدارة الحرب من سوريا أو إيران، مضيفا أن سليماني بقي مع مغنية طيلة الحرب.

وخلال أيام الحرب أشار إلى تنقل سليماني بين بيروت وطهران، وبعد أسر جنديين إسرائيليين توجه قائد فيلق القدس إلى مشهد لحضور اجتماع للمسؤولين الإيرانيين برئاسة خامئني لبحث كيفية دعم حزب الله.

وبحسب رواية نصر الله، دوّن سليماني مجريات اللقاء بخط يده ونقلها إلى نصرالله.

وأوضح نصر الله موقف سليماني من أحداث لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ومحاولات نزع أسلحة حزب الله والمحكمة الخاصة بالاغتيال، وأشار إلى تعدد الوجوه لدى سليماني، ووصفه بـ"أكبر محلل سياسي والمفكر السياسي"، لافتا إلى رصده لكل المنطقة.

وقال الأمين العام لحزبالله: "كان يقدم لنا الدعم الفكري. أي لم يكن يتدخل أو يملي رأيه. لم يفرض، كان يقول دائما أنتم أهل البلد وتعرفون تياراته أفضل وأكثر، لكن في أغلب الأوقات كان يريد الاطمئنان".