سفيرة أمريكية مقالة تصف دبلوماسية الولايات المتحدة بأنها "غير أخلاقية"

واشنطن- (أ ف ب):

انتقدت السفيرة الأمريكية السابقة في اوكرانيا ماري يوفانوفيتش، التي لعبت دوراً رئيسيا في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب، السياسة الخارجية الأمريكية ووصفتها بأنها "غير أخلاقية" وتقوم على التهديدات.

جاء ذلك في كلمة القتها ليوفانوفيتش، التي استدعاها ترامب فجأة في مايو الماضي واقالها، في جامعة جورج تاون حيث تسلمت جائزة من معهد الدراسات الدبلوماسية في الجامعة.

وقالت: "في الوقت الحالي وزارة الخارجية في أزمة .. القادة الكبار يفتقرون الى رؤية في السياسات وكذلك للوضوح الأخلاقي ومهارات القيادة".

وأضافت: "بصراحة فإن سياسة خارجية غير اخلاقية تستند الى مبدأ +دعهم يخمنون+ تشتمل على التهديدات والخوف والارباك المتعلق بالثقة، لا يمكن ان تنجح على المدى الطويل".

والعام الماضي انتقد ترامب يوفانوفيتش في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شكلت محور التحقيق في اتهامه باستغلال السلطة ومحاكمته بهدف عزله.

ووجه له مجلس النواب الاتهام بسبب ضغطه على اوكرانيا لبدء تحقيق في شان خصمه الديموقراطي جو بايدن.

وفي أكتوبر، قدمت يوفانوفيتش شهادة امام الكونجرس وقالت انه تم سحبها من اوكرانيا على اساس "مزاعم زائفة لا اساس لها من قبل أشخاص ذوي دوافع مشكوك فيها".

وذكرت يوفانوفيتش انها تعرضت لحملة تشهير شارك في تدبيرها رودي جولياني محامي ترامب الشخصي.

ووجهت انتقادات لمسؤولي وزارة الخارجية وبينهم وزير الخارجية مايك بومبيو بسبب عجزهم عن الوقوف في وجه القوى التي "رهنت على ما يبدو سياستنا في اوكرانيا" وعدم دعمها في مواجهة الهجمات "الخاطئة بشكل خطير".

وبرأ مجلس الشيوخ ترامب من الاتهامات الموجهة اليه.

وفي كلمتها دعت يوفانوفيتش وزارة الخارجية الى تعزيز علاقتها بالكونجرس وتقديم مزيد من التدريب والمرونة للدبلوماسيين والتعامل بجدية مع مواجهة المعلومات المضللة. وأكدت: "الحقيقة مهمة".

وحصلت يوفانوفيتش على جائزة "ترينور" التي تقول الجامعة انها تقدمها ل"شخصية أميركية أو أجنبية بارزة لتميزها في القيام بعملها الدبلوماسي".

وبين من حصلوا على الجائزة وزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.