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بورصة برلين للسياحة تعلن عدم تأثر حجوزاتها بتطورات فيروس كورونا

09:04 م الأربعاء 12 فبراير 2020
بورصة برلين للسياحة تعلن عدم تأثر حجوزاتها بتطورات فيروس كورونا

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ):

أعلن منظمو بورصة برلين الدولية للسياحة، أكبر معرض للسياحة في العالم، اليوم الأربعاء عدم تأثر حجوزاتها لهذا العام بالتطورات الراهنة لفيروس كورونا الجديد.

وقال دافيد روتس المسؤول عن فعاليات المعرض: " التطورات الراهنة بسبب فيروس كورونا محدودة للغاية وفقا للوضع الراهن".

ويشارك نحو 10000 عارض من أكثر من 180 دولة في فعاليات المعرض التي تقام في الفترة من 4 إلى 8 مارس المقبل.

وحسب بيانات المنظمين، ألغى عارضان صينيان حتى الآن مشاركتهما.

وأوضح المنظمون أنهم وفروا طاقما طبيا متخصصا إضافيا وفريق طوارئ في ساحة المعرض كما سيتم تكثيف عمليات تنظيف وتطهير المرافق الصحية هناك.

وأضاف روتس:" نجري اتصالا مستمرا مع السلطات الصحية وسنتخذ جميع التدابير الموصى بها طالما كانت ضرورية"، ولفت إلى أن نسبة العارضين من الصين لا تزال ضئيلة حتى الآن.

ووعد أكثر من 50 عارضا بالحضور في جناح الصين.

وأوضح روتس أن جزءا كبيرا من الأجنحة الصينية سيشغلها أطقم عاملين من ألمانيا أو من دول أوروبية أخرى وقال إن الصالات المشغولة بكاملها تظهر أنه على الرغم من عوامل مثل الخجل من استخدام الطائرات للحفاظ على البيئة وفيروس كورونا والتغير المناخي، فإن بورصة برلين ذات قوة جذب دولية.

يُذْكَر أن سلطنة عمان هي ضيف شرف المعرض هذا العام، وسيفتح المعرض أبوابه في الأيام الثلاثة الأولى للزائرين المتخصصين، وبعد ذلك للجمهور.

وبلغ عدد زوار المعرض في نسخته العام الماضي نحو 160 ألف شخص.

فيروس كورونا بورصة برلين السياحة

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