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تزايد شكاوى الآسيويين من التمييز ضدهم في ألمانيا بسبب "كورونا"

02:22 م الأربعاء 12 فبراير 2020
تزايد شكاوى الآسيويين من التمييز ضدهم في ألمانيا بسبب "كورونا"

ألمانيا

برلين (د ب أ)

يتلقى المركز الاتحادي لمكافحة التمييز في ألمانيا شكاوى متزايدة من أفراد منحدرين من أصول آسيوية يتحدثون فيها عن التعرض للإقصاء بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقال مدير المركز، بيرنهارد فرانكه، اليوم الأربعاء في برلين: "نشهد حاليا تعرض أشخاص للإقصاء والغبن بسبب مظهرهم أو أصلهم"، مضيفا أن 19 شخصا توجهوا إلى المركز بسبب شكاوى من هذا القبيل خلال الأيام الماضية.

وتحدث المركز عن واقعة رفض عيادة معالجة مريضة تنحدر من أصول صينية رغم أنها تشكو من أعراض مختلفة تماما عن أعراض كورونا، ولم تذهب إلى الصين منذ شهور.

وفي واقعة أخرى، تلقت طالبة صينية رفضا على طلب استئجار منزل مبررا بـ: "لا أرغب في فيروس كورونا".

كما شكا سائحون صينيون من منع تاجر خضروات دخولهم متجره في إحدى المدن السياحية بجنوب ألمانيا.

وقال فرانكه إن الخوف من العدوى مفهوم، "لكن فيروس كورونا لا يبرر مطلقا التمييز العنصري"، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين مروا بهذه المواقف بإمكانهم مقاضاة المتسببين في التمييز لمطالبتهم بالتعويض، موضحا أنه بإمكان المتضررين تلقي إرشادات من مركز مكافحة التمييز لمعرفة الإمكانيات القانونية في ذلك.

ألمانيا المركز الاتحادي لمكافحة التمييز فيروس كورونا

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