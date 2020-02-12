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وزير الداخلية البحريني يشيد بمستوى العلاقات الوطيدة مع مصر

02:24 م الأربعاء 12 فبراير 2020
وزير الداخلية البحريني يشيد بمستوى العلاقات الوطيدة مع مصر

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

المنامة - أ ش أ

أشاد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بمستوى العلاقات الوطيدة التي تربط المملكة ومصر وبمستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية.

جاء ذلك خلال استقباله السفير المصري الجديد لدى المملكة ياسر محمد شعبان - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - اليوم الأربعاء، وتمنى الوزير البحريني له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

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راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني البحرين مصر

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