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ممثلو ادعاء أمريكيون يوصون بسجن مستشار سابق لترامب

06:29 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
ممثلو ادعاء أمريكيون يوصون بسجن مستشار سابق لترامب

روجر ستون

واشنطن- (د ب أ):

أوصى ممثلون للادعاء الأمريكي، الاثنين، بسجن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، روجر ستون، لمدة تتراوح بين 7 إلى 9 أعوام، لإدانته بالكذب على الكونجرس ومحاولة التأثير على الشهود.

وأُدين ستون في نوفمبر من العام الماضي بتهمة الكذب على الكونجرس، والتأثير على الشهود أثناء التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وينتظر صدور حكم ضده.

وقال ممثلو الادعاء في تبرير توصيتهم للمحكمة: "أفعال ستون لم تكن خطأ وقع لمرة واحدة في الحكم، ولم تكن بياناته الكاذبة وليدة اللحظة، ولم تكن قريبة من ذلك".

ونفى مستشار ترامب السابق ارتكاب أي تقصير وقال إن التحقيق مدفوع بأسباب سياسية.

يشار إلى أن ستون هو سادس شخص مرتبط بحملة الرئيس ترامب تتم إدانته أو يقر بالذنب في اتهامات جنائية منذ 2017.​

روجر ستون ترامب أمريكا واشنطن الكونجرس
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