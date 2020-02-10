فلسطين تحذف "الإشارة إلى أمريكا" في طلب التصويت ضد "صفقة القرن" بالأمم المتحدة

وكالات

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" في نبأ لها، اليوم الاثنين، أن فلسيطن قررت العدول عن طلب التصويت على قرار مقدم للأمم المتحدة، حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وكانت قد قدمت تونس وإندونيسيا مشروع قرار فلسطيني معدل لمجلس الأمن بخصوص "صفقة القرن" بعد حذف إدانة الخطة الأمريكية في الصيغة الجديدة، لضمان عدم استخدام واشنطن حق "الفيتو" ضده.

ويتضمن النص الذي قدم للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، السبت الماضي، على أن "المبادرة التي تم تقديمها في 28 يناير 2020 بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع، كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكانت صيغة معدلة للنص الأول عرضت، يوم الجمعة، وتتحدث عن مبادرة "قدمتها الولايات المتحدة"، وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان حاليا مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن "يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 يناير الولايات المتحدةـ تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".