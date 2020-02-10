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الصين تسرع عملية توفير أدوية أثبتت فعاليتها ضد "كورونا"

02:44 م الإثنين 10 فبراير 2020
الصين تسرع عملية توفير أدوية أثبتت فعاليتها ضد "كورونا"

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الاثنين، بأن سلطات البلاد بصدد تسريع عملية توفير الأدوية التي أثبتت فعاليتها ضد فيروس "كورونا" الجديد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون تأكيده، أن قرار توفير الأدوية التي كان لها أثر علاجي ضد "كورونا" تم اتخاذه خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين في حصيلة جديدة، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس.

ودفع الوباء "الصحة العالمية" إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر، وشركات الطيران إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

فيروس كورونا الصين لي كه تشيانغ

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