ترودو: كندا مستعدة لمساعدة الصين لاحتواء فيروس كورونا

أوتاوا - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأحد، إن كندا تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة الصين إذا طلبت المزيد من المساعدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال ترودو إن كندا قد استجابت بالفعل لطلب الصين بتزويدها بالمعدات الطبية، بما في ذلك أقنعة الوجه وغيرها من معدات الوقاية.

وأوضح ترودو - في مؤتمر صحفي في نهاية زيارته لإثيوبيا - التي استمرت ثلاثة أيام إن تهديد الفيروس للصحة في كندا يبقى منخفضا، متابعا "التدابير التي اتخذناها على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية وكبير المسؤولين الطبيين لدينا فعالة حتى الآن".

وأضاف "نواصل مراقبة الوضع على الصعيد الدولي، والعمل مع شركائنا، خاصة منظمة الصحة العالمية، للتأكد من أن كل ما نقوم به يتوافق مع ما يجب أن يحدث للحفاظ على سلامة الكنديين".

وتم تأكيد إصابة سبع حالات بفيروس كورونا الجديد في كندا، وقال تقرير صادر عن وكالة الصحة العامة في كندا إن هناك أربع حالات في مقاطعة "بريتش كولومبيا" وثلاث حالات في أونتاريو.