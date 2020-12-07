وفد سعودي رفيع المستوى يصل إلى العراق

بغداد - أش أ

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، وصول وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ـحسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقيةـ أنه سيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال العراقي-السعودي.

وأشارت إلى أن اللجنة المختصة ستجري دراسة موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من السعودية.