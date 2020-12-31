أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مذبحة شبرا الخيمة لقاح كورونا بيج رامي أسعار الذهب الدوري المصري سد النهضة فيروس كورونا

سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون

11:29 م الخميس 31 ديسمبر 2020
سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

القاهرة - (أ ش ):

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن التوقيع على خطاب النوايا بشأن التعاون في مجال اللقاح يمثل دفعة قوية لتعزيز التعاون الثنائي في تطوير وإنتاج واستخدام اللقاح، موضحا أن هذا التوقيع تعتبر دليلا حيا لإقامة مجتمع مصير مشترك صيني-مصري في مجال الصحة، وخطوة ثابتة تجاه بناء مجتمع مصير مشترك في العصر الجديد.

جاء ذلك في بيان لسفارة الصين على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، اليوم الخميس، عقب توقيع سفير الصين مع مساعد وزير الصحة والسكان الدكتور محمد حساني على خطاب النوايا بشأن التعاون في مجال اللقاح، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وتقدم ليتشايج بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة الى مصر والشعب المصري الصديق بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة عام 2021 .. متنميا لمصر مزيدا من الرخاء والازدهار وقال :" تحيا الصداقة بين الصين ومصر .

هذا المحتوى من

سفير الصين بالقاهرة اللقاح هالة زايد الصين

الخبر التالى:

الرئيس التونسي: النظام السياسي يحتاج إلى لقاح جديد يعيد للبلاد عافيتها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 136644

    عدد المصابين

  • 111451

    عدد المتعافين

  • 7576

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 82981032

    عدد المصابين

  • 58731700

    عدد المتعافين

  • 1809633

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا