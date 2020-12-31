سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون
القاهرة - (أ ش ):
أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن التوقيع على خطاب النوايا بشأن التعاون في مجال اللقاح يمثل دفعة قوية لتعزيز التعاون الثنائي في تطوير وإنتاج واستخدام اللقاح، موضحا أن هذا التوقيع تعتبر دليلا حيا لإقامة مجتمع مصير مشترك صيني-مصري في مجال الصحة، وخطوة ثابتة تجاه بناء مجتمع مصير مشترك في العصر الجديد.
جاء ذلك في بيان لسفارة الصين على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، اليوم الخميس، عقب توقيع سفير الصين مع مساعد وزير الصحة والسكان الدكتور محمد حساني على خطاب النوايا بشأن التعاون في مجال اللقاح، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
وتقدم ليتشايج بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة الى مصر والشعب المصري الصديق بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة عام 2021 .. متنميا لمصر مزيدا من الرخاء والازدهار وقال :" تحيا الصداقة بين الصين ومصر .
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