أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

البعثة الأممية لليبيا: تحديد الـ 24 ديسمبر 2021 موعدُا للانتخابات الليبية

08:10 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
البعثة الأممية لليبيا: تحديد الـ 24 ديسمبر 2021 موعدُا للانتخابات الليبية

ستيفاني ويليامز

وكالات

‏أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز مساء الأربعاء، تحديد الـ 24 ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات الليبية، حسبما ذكرت "العربية".

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأربعاء، اجتماعًا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة آخر المستجدات والبحث في الخطوات القادمة، ونتائج اجتماعات اللجنة القانونية المشكلة من أعضاء لجنة الحوار، وخطوات استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جدد الأربعاء التزامهم بمخرجات برلين ومبادرتنا السياسية وإعلان القاهرة، بهدف حل الأزمة الليبية سياسيًا.

وقال صالح في تصريحات أوردتها "سكاي نيوز" عربية، الأربعاء، إن جوهر مبادرتنا السياسية بني على تاريخ الاجداد المؤسسين للدولة الليببة.

‏وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، أنه تم الاتفاق على مسارات هدفها وقف الاقتتال وحقن الدماء، ‏وأنه سيتم حاليًا وضع قواعد للانتخابات البرلمانية والدستورية خلال المرحلة المقبلة، كما اتفقنا على وضع قواعد دستورية للانتخابات القادمة.
وطالب بضرورة تطهير البلاد من المرتزقة والقوات الأجنبية ووقف التدخلات الخارجية مضيفًا أنه ‏حان الوقت لإدارك ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا، ودعا ‏المجلس الرئاسي الجديد وقف التدخلات وإخراج المرتزقة.

ستيفاني ويليامز البعثة الأممية لليبيا الانتخابات الليبية

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان إلى اتفاق مبدئي حول الاستثمارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 135233

    عدد المصابين

  • 111040

    عدد المتعافين

  • 7520

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لبنان يصدر قرارا جديدا بشأن الإقامة الأصلية للوافدين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا