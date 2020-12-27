الطيران المدني السعودي يوضح شروط وضوابط السفر لغير السعوديين

وكالات

أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية، مساء الأحد، عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وقالت هيئة الطيران المدني في السعودية، في بيان لها مساء الأحد، إنه إلحاقًا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية الصادر في 20 ديسمبر الجاري، بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين بشكل مؤقت في المملكة لمدة أسبوع، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة والسماح لكافة الناقلات الجوية العاملة في مطارات المملكة- شاملة الطيران العام- بنقل المسافرين المغادرين إلى خارج المملكة ابتداء من اليوم الأحد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا والسماح للناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض.

وكشفت الهيئة في بيانها، عن الضوابط والشروط، التي تشمل عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة والبقاء داخلها لحين موعد الإقلاع، وتجنب مخالطة طاقم العاملين في مطار الوصول.

هيئة ⁧#الطيران_المدني تعلن عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة. pic.twitter.com/y9T1XldbJ4 — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) December 27, 2020

وأكدت الهيئة السعودية، أن القرار لا يشمل الدول التي ظهر بها السلالة الجديدة لكورونا، وذلك وفقًا لما قررته الجهات الصحية المختصة.

وكانت المملكة السعودية، أعلنت تعليق الرحلات الجوية بالكامل مؤقتًا لمدة أسبوع واحد، في 20 ديسمبر الجاري، إلا في الحالات الاستثنائية.