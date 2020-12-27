الأردن يسجل إصابات بسلالة كورونا الجديدة
عمان - (بي بي سي)
أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، اكتشاف حالتين لمصابين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا قدمتا من بريطانيا السبت الماضي.
وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا ما دفع لندن إلى فرض المزيد من القيود وهو ما تبعه تعليق العديد من الدول الرحلات القادمة من بريطانيا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
131315
عدد المصابين
-
109462
عدد المتعافين
-
7352
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
80635441
عدد المصابين
-
56839306
عدد المتعافين
-
1763844
عدد الوفيات
إعلان