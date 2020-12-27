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الأردن يسجل إصابات بسلالة كورونا الجديدة

05:37 م الأحد 27 ديسمبر 2020
الأردن يسجل إصابات بسلالة كورونا الجديدة

فيروس كورونا

عمان - (بي بي سي)
أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، اكتشاف حالتين لمصابين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا قدمتا من بريطانيا السبت الماضي.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا ما دفع لندن إلى فرض المزيد من القيود وهو ما تبعه تعليق العديد من الدول الرحلات القادمة من بريطانيا.

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