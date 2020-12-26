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تركيا: لم نرصد أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة

11:21 م السبت 26 ديسمبر 2020
تركيا: لم نرصد أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه

أنقرة - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده لم ترصد أي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير على موقع "تويتر" السبت، حول السلالة المتحورة من كورونا.

وقال قوجة: "في إطار التدابير، تقوم مختبراتنا بفحص عينات (بي سي آر) المأخوذة من أشخاص وافدين مؤخرا من بريطانيا وكانت لديهم نتائج اختبار إيجابية، وفحص العينات التي تم جمعها من مناطق مختلفة من بلادنا باستخدام طريقة التسلسل الجيني".

وأضاف وزير الصحة: "لم نرصد السلالة المتحورة لا في العينات المأخوذة من الوافدين، ولا العينات التي تم جمعها من مناطق مختلفة من البلاد".

وأعلنت السلطات البريطانية الأسبوع الماضي اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنها ليست أكثر شدة عن سابقتها، ولا تتطلب علاجا مختلفا.

وإثر اكتشاف السلالة الجديدة، أعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة.

فخر الدين قوجة تركيا سلالة كورونا الجديدة فيروس كورونا

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