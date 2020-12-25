النرويج تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى الثلاثاء المقبل
أوسلو - ( د ب أ):
بعد تقييم شامل لحالة العدوى التي تجتاح المملكة المتحدة ، قررت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة، مواصلة الحظر المفروض على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى منتصف ليلة 29 ديسمبر الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.
ونقلت بلومبرج عن بيان لوزارة الصحة وخدمات الرعاية الطبية نشرته على الموقع الإلكتروني للحكومة النرويجية أنه من الممكن أن تستمر هذه القيود لما بعد مطلع السنة الجديدة.
وأضاف البيان ، أن الهدف من عملية الحظر هو منع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
128993
عدد المصابين
-
108474
عدد المتعافين
-
7260
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
79729121
عدد المصابين
-
56125761
عدد المتعافين
-
1749340
عدد الوفيات
إعلان