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النرويج تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى الثلاثاء المقبل

10:58 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
النرويج تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى الثلاثاء المقبل

الرحلات الجوية

أوسلو - ( د ب أ):
بعد تقييم شامل لحالة العدوى التي تجتاح المملكة المتحدة ، قررت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة، مواصلة الحظر المفروض على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى منتصف ليلة 29 ديسمبر الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.
ونقلت بلومبرج عن بيان لوزارة الصحة وخدمات الرعاية الطبية نشرته على الموقع الإلكتروني للحكومة النرويجية أنه من الممكن أن تستمر هذه القيود لما بعد مطلع السنة الجديدة.
وأضاف البيان ، أن الهدف من عملية الحظر هو منع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة.

الرحلات الجوية أوسلو الحكومة النرويجية

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