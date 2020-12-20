بلجيكا تغلق الحدود مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

بروكسل - (د ب ا)

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، اليوم الأحد، أن بلجيكا سوف تغلق حدودها مع بريطانيا لمدة 24 ساعة على الأقل، كإجراء احترازي عقب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال في حوار مع شبكة "في ار تي" البلجيكية: "مازال هناك الكثير من الأسئلة التي سوف يتم طرحها. ليس لدينا إجابة حاسمة بعد".

ولن يتم السماح بأي رحلات جوية أو أي سير أي قطارات، بما في ذلك قطار يوروستار المهم، أثناء استمرار المشاورات العلمية.

وسوف يتم تطبيق قرار الإغلاق عند منتصف الليل، ويأتي بعد اتخاذ هولندا لقرار مماثل.

قالت مصادر مقربة لوزارة الصحة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن ألمانيا تدرس فرض قيود على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن خيار فرض قيود على الرحلات القادمة من بريطانيا وجنوب أفريقيا، التي سجلت أيضا سلالة جديدة من فيروس كورونا "جدي".

وأوضحت المصادر أن المسؤولين يتابعون التطورات عن كثب.

وتجرى الوزارة اتصالات مع الدول الجارة، وتدرس المعلومات المتاحة حول السلالة الجديدة من الفيروس بسرعة قصوى.

وطالبت النرويج اليوم المسافرين القادمين من بريطانيا بالالتزام بقواعد الحجر الصحي لمنع انتشار السلالة الجديدة من الفيروس التي تم رصدها في بريطانيا.

وقال وزير الصحة النرويجي بينت هوي" من المهم أن نتحرك بسرعة لمنع السلالة الجديدة من الانتشار هنا في النرويج".

وأضاف: "من المهم أن يلتزم كل من يصل من بريطانيا بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا".

ويشار إلى أنه لم يتم رصد السلالة الجديدة من الفيروس في النرويج بعد.

وكان المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا قد قال إن الفيروس المتحور الذي وصفته بريطانيا، تم رصده بالفعل في عينة عشوائية في هولندا مطلع الشهر الجاري.

وأضاف أنه سوف يتم التحقيق في القضية لتحديد الذين أصيبوا، وكيف حدثت العدوى، وما إذا كانت هناك حالات مرتبطة بها.