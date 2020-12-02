أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير الداخلية اللبناني: الأمن يحافظ على استقرار البلاد ونجح في كشف مخططات تفتيت لبنان

02:42 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
وزير الداخلية اللبناني: الأمن يحافظ على استقرار البلاد ونجح في كشف مخططات تفتيت لبنان

وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي

بيروت- (أ ش أ):

قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إن الأجهزة والمؤسسات الأمنية تؤدي عملها على أكمل وجه في المحافظة على أمن واستقرار البلاد، وإنها نجحت في عملها الأمني وكشفت مخططات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفتيت لبنان.

وأضاف فهمي - في كلمته خلال زيارة أجراها إلى المقر الرئيسي لجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) اليوم الأربعاء - : "أن الأجهزة الأمنية ستقضي على كل من سيحاول العبث بأمن لبنان"، مشيدًا بالأدوار والمهام التي تنفذها قوى الأمن الداخلي في سبيل الحفاظ على أمن البلاد.

وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي ومنذ تأسيسها قبل 160 عامًا، وضباطها وأفرادها يؤدون عملهم بصورة دؤوبة ويحققون الإنجازات ويقدمون التضحيات، داعيًا ضباط وأفراد الجهاز للوقوف إلى جانب الحق والمواطنين، والحفاظ على هيبتهم باعتبار أنها تمثل امتدادًا لهيبة الدولة اللبنانية.

هذا المحتوى من

Asha
محمد فهمي بيروت لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: وزيرة الصحة تكشف أعلى 3 محافظات سجلت إصابات بفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا